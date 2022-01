Cinq offres de folie avec le casque et la souris Logitech LoL, un PC portable Dell, le stick TV Amazon et une TV

Encore une très belle sélection parmi le flot de soldes qui ne s'arrête pas. Aujourd'hui, on profite des réductions sur le PC portable Dell XPS 13, le Stick TV Amazon Fire 4K Max, la TV Philips 65PUS8106 et le duo Logitech G Pro X League of Legends.

Commençons par le PC portable Dell XPS 13 qui est en solde sur Boulanger. Il est doté d'une dalle de 13,3" avec une définition de 1920 x 1080 pixels. Il est propulsé par le processeur Core i5 avec 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage.

Le PC est doté de la technologie WiFi 6 et Bluetooth 5.1. On note la présence d'un port USB-C, d'une prise Jack et de deux ports Thunderbolt. On profite aussi d'un clavier avec un rétroéclairage. Et pour finir, sa batterie permet jusqu'à 8 heures d'autonomie selon le constructeur.

Le PC portable Dell XPS 13 est au prix de 799 € au lieu de 999 € sur le site de Boulanger.



Passons au Stick TV Amazon Fire 4K Max qui est à prix réduit chez Boulanger. Il est équipé d'un processeur quadcore à 1,8 GHz avec 2 Go de RAM et 8 Go de stockage.

Il prend en charge le streaming 4K Ultra HD, HDR et HDR10+, mais aussi les technologies Dolby Vision et Dolby Atmos. Il est compatible WiFi 6. Il est doté de la fonctionnalité Alexa Home Cinéma permettant de la connecter à des appareils compatibles comme Echo Studio ou une paire d'enceintes connectées Echo.

Il est accompagné d'une télécommande vocale Alexa qui profite de boutons dédiés pour Prime Video, Netflix, Disney+ et Amazon Music.

Sur le site de Boulanger, le stick TV Amazon Fire 4K Max est au prix de 40 € au lieu de 65 € avec la livraison gratuite.



Continuons avec la TV Philips 65PUS8106 qui est dotée d'une dalle de 65" avec une définition de 3840 x 2160 pixels. On profite de la technologie Ambilight qui augmente l'immersion grâce à son rétroéclairage LED intelligent. On profite aussi du Dolby Vision et Dolby Atmos.

Sur le téléviseur, on remarque quatre ports HDMI et deux ports USB. Il est compatible avec l'Assistant Google. Vous pouvez utiliser l'androidTV pour profiter de Netflix, Disney+, etc

Sur Amazon, la TV Philips 65PUS8106 est au prix de 699 € au lieu de 1099 € avec la livraison gratuite.



Passons au casque Logitech G Pro X LoL qui profite de 31 % de réduction sur le site de la Fnac. Il est doté de la technologie DTS Headphone:X 2.0 qui offre un son surround 7.1 pour profiter du meilleur son. De plus, il est doté d'un transducteur PRO-G 50 mm qui offre un son de qualité.

Vous pouvez utiliser plusieurs profils d'égaliseur réglés par des pros et gros avantages, le microphone de 6 mm se détache. Pour finir, on profite d'un rembourrage confortable en mousse à mémoire de forme entouré d'une construction résistante en acier et en aluminium.

Le casque gaming Logitech G Pro X édition League of Leagends est au prix réduit de 90 € au lieu de 130 € avec la livraison gratuite.



Finissons ce top soldes avec la souris Logitech G Pro X édition League of Leagends pour aller avec le casque précédent. Elle est de type sans fil LIGHTSPEED qui offre des performances niveau pro avec une latence d'une milliseconde.

Elle est dotée d'un capteur HERO 25K qui offre une performance allant jusqu'à une définition de 25 000 DPI. De plus, la souris affiche un profil ambidextre et ultraléger(80 g).

Sur Amazon, la souris Logitech G Pro X édition League of Leagends est au prix de 90 € au lieu de 129 € avec la livraison gratuite.



D'autres bons plans sont disponibles sur notre site comme le Redroad V17, l'aspirateur à main sans fil et silencieux qui est à prix réduit ou encore Sosh avec un nouveau forfait mobile en Série limitée à moins de 10 € par mois !