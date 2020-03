Le PC portable en France : un marché qui se stabilise difficilement

2019, année faste pour le PC portable

L'année 2019 a été globalement bénéfique pour les ventes de PC et permet de garder le cap malgré un passage sous la barre des 60 millions d'appareils vendus dans le monde, avec toujours le même combat entre les constructeurs Lenovo et HP qui se disputent la première place. En effet, une baisse de près de 3 % selon IDC et de -4.6 % pour Gartner à l'échelle mondiale a été observée, en partie due à l'arrivée à terme du remplacement des PC vers Windows 10 qui n'a pour l'instant pas de successeur en vue puisque Windows a fait le choix de mettre à jour continuellement son OS au lieu d'en proposer une nouvelle version. Le besoin de remplacement est donc moins présent et impacte les résultats des constructeurs.

Toujours plus de mobilité

En Europe, et notamment en France, le même phénomène se fait ressentir et ce ralentissement devrait perdurer dans l'avenir. Face à l'arrivée de la 5G, et de smartphones et de tablettes de plus en plus performants, les utilisateurs se tournent encore plus vers ces moyens plus simple d'utilisation et bien plus facile à transporter, bien que niveau performance le PC portable reste de loin inégalable. Ce dernier est le plus souvent acheté pour répondre à une activité ne pouvant être réalisée sur tablettes ou smartphones, par exemple les jeux vidéo AAA, des logiciels lourds (montage vidéo, retouche graphique...) ou encore pour du travail de longue durée (sous Word...). Si vous vous retrouvez dans cette situation, vous pouvez en profiter pour consulter le meilleur comparatif de PC portables vous permettant de choisir au mieux ce dont vous avez besoin comme matériel et au meilleur rapport qualité vs prix possible.

L'intérêt pour des PC haut de gamme

Du côté des constructeurs, bien que le nombre de PC portables vendus soit moins élevé, on note un plus grand attrait des utilisateurs pour des produits haut de gamme à l'image des smartphones, les utilisateurs souhaitent retrouver ce même plaisir qu'ils ont dans avec leur smartphone dans l'utilisation de leur PC portable. Une bonne nouvelle pour le marché mondial qui voit ainsi son chiffre d'affaires augmenter d'environ 1 % malgré la baisse en volume des ventes.

Pour la place de leader du marché du PC, l'avantage semble être à Lenovo qui enregistre une croissance de 6.9 % malgré la baisse globale du marché suivi de près par HP qui se maintient avec une (petite) croissance de 0.8 %. D'après IDC, c'est toutefois toujours HP qui maintient sa position de leader du marché avec 23.2 % de parts du marché contre 23.0 % pour Lenovo, qui se rapproche à pas de géant.

Bien que les chiffres de vente ne soient pas au rendez-vous, le marché reste tout de même porteur avec la croissance massive de l'industrie du Gaming ces dernières années, les PC portables gaming poursuivent leurs succès et enregistrent une hausse de 13% tout comme leurs accessoires (souris, clavier, casque, écran). La tendance reste à l'allègement et la part de PC portable avec un poids compris entre 1 et 1.8 kg n'a pas arrêté d'augmenter pour représenter aujourd'hui 53 % des ventes. Au poids est également lié la taille de la machine dont on remarque que les modèles 13/14 pouces prennent de plus en plus de parts dans le marché. Le PC de demain se veut donc toujours plus compact pour une facilité de transport accrue.

Le choix de la performance

Néanmoins, les performances restent le facteur n°1 de vente pour 67 % des consommateurs, la montée en puissance des médias sociaux et des scènes nécessitant des montages, qu'ils soient photos ou vidéos, nécessitent de la puissance pour être réalisées convenablement. Une tendance qui se vérifie lorsque l'on jette un coup d'œil sur les ventes de produits dotés de caractéristiques en cohérence avec la création de contenu. De plus en plus d'utilisateurs adeptes de ces réseaux sociaux se mettent à réaliser leurs propres montages et ont donc des besoins réels pour réaliser des vidéos ou des contenus de qualité. Le choix de la carte graphique est donc un atout non négligeable à l'image d'un PC portable Gaming, sans oublier bien entendu son orientation première à savoir jouer !



Vous l'aurez compris, le marché du PC portable en France connaît une baisse de régime certes, mais compensée en partie par la montée en puissance des ventes de PC portables de type gaming haut de gamme qui se positionnent sur le devant de la scène. La tendance reste une évolution vers des PC portables toujours plus compacts, légers et performants qui constituent les critères de vente principaux pour les utilisateurs.