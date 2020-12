Le PC portable gamer Acer Predator Helios 300 à prix réduit, mais aussi les meilleures offres du jour !

Le bon plan du jour concerne le pc portable gamer Acer Predator Helios 300 qui est équipé d'un écran IPS de 17,3 pouces, soit 43,9 cm, avec une définition de 1920 pixels x 1080 pixels. La fréquence de balayage est de 144 Hz et une webcam est intégrée ainsi qu'un microphone. Ce PC exploite un processeur Core i7 avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage en SSD et 1 To en disque dur. La carte graphique est une NVIDIA GeForce RT2070 avec 8 Go.

La connectique est composée de deux ports USB -3.1 et d'un port USB-C, un port Ethernet et une prise pour le casque/micro, mais aussi un port mini HDMI et un port HDMI 2.0. La connectivité est avec le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.0. Ce Predator helios 300 est alimenté par une batterie Li-Ion de 59 Wh qui permet une autonomie allant jusqu'à 5h30.

Vous pourrez profiter du PC portable Acer Predator Helios 300 à 1799 € au lieu de 2299 € chez Boulanger !



Mais aussi d'autres produits en promotions :

Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant Huawei qui lance ses offres de Noël avec jusqu'à 300 € d'économies, mais aussi le robot aspirateur Roomba 960, le smartphone Huawei P40 et le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 5 en promotion.