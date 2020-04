Bon plan : le nouveau PC portable gaming Asus en promotion, mais pas aussi notre sélection ..

Le bon plan du jour concerne le nouvel ordinateur portable gaming d'Asus, le modèle TUF566II-AL133T qui est considéré comme faisant partie des meilleurs PC portables gaming dans sa tranche de prix du moment.

Cet ordinateur portable est doté d'un écran IPS de 15,6" avec une résolution HD Brightview Full HD et taux de rafraîchissement de 144 Hz. Le PC portable gaming d'Asus dispose d'un SoC AMD Ryzen 5 4600H avec 8 Go de RAM, extensible jusqu'à 32 Go, et 512 Go en SSD. La carte graphique est la NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti, ce qui est excellent pour les jeux vidéo.

Vous pourrez retrouver le PC portable gaming Asus TUF566II-AL133T en promotion sur la Fnac à 960 € au lieu de 1300 € avec la livraison gratuite.

