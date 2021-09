Xiaomi lance ses offres exclusives avec le Xiaomi 11T, 11T pro, ... et une trottinette électrique offerte

Pour le lancement des smartphones Xiaomi 11T et 11T Pro, le constructeur lance de superbes offres pour acquérir leurs derniers bijoux.

La première offre concerne le Xiaomi 11T Pro 128 Go à son prix de lancement de 670 € et le Xiaomi 11T Pro 256 Go à 700 € et du 30 septembre au 11 octobre 2021 pour l'achat de ces smartphones la trottinette Mi Electric Scooter Essentiel (299 €) est offerte.

Pour rappel, le smartphone Xiaomi 11T Pro affiche un écran de 6,67" AMOLED FHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est propulsé par un processeur Snapdragon 888 accompagné de 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go d’espace de stockage. Au niveau de la photo, on observe un capteur principal de 108 MP, un ultra grand angle de 8 MP et un zoom de 5 MP. Pour faire des selfies, on observe une caméra de 16 MP.

Sur le smartphone est installé l’OS MIUI 12.5 basé sur Android 11. Le Xiaomi 11T Pro est compatible Bluetooth 5.2 et WiFi 6. Pour finir, sa batterie de 5000 mAh offre une bonne autonomie et il est équipé d'un chargeur rapide plus puissant de 120 W qui permet une recharge en 17 minutes.

Le smartphone Xiaomi 11T Pro est à partir de 670 € avec la trottinette Mi Electric Scooter Essentiel offerte.



L'offre concerne aussi le smartphone Xiaomi 11T qui est vendu à partir de 570 € avec aussi la trottinette Mi Electric Scooter Essentiel offerte.



Et jusqu'au 1er octobre, le site affiche quelques ventes flash :

Xiaomi Redmi 10 64 Go à 160 € au lieu de 180 €

Xiaomi Redmi 10 128 Go à 170 € au lieu de 200 €

Xiaomi 11T Lite 6+128 Go à 299 € au lieu de 370 € avec l'ODR de 50 €

Xiaomi 11T Lite à 8+128 Go 350 € au lieu de 400 € avec l'ODR de 50 €



