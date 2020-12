Les PC portables gaming vont intégrer des GPU RTX 30 mobiles dès début 2021

Le groupe Nvidia n'a dévoilé que trois cartes graphiques RTX 30 pour PC de bureau jusqu'à présent mais des fuites ont déjà évoqué l'existence de versions mobiles que l'on retrouvera dans des PC portables gaming et créatifs.

Le salon CES 2021, qui ouvrira ses portes virtuelles début janvier, sera sans doute l'occasion de dévoiler de puissantes machines utilisant les dernières configurations matérielles.

Le fabricant néerlandais Skikk proposera sous peu PC portables intégrant des cartes graphiques RTX 30, avec une disponibilité affichée pour le premier trimestre 2021 d'après des informations récupérées sur son site (la page repérée par @momomo_us a été retirée depuis).

Plusieurs modèles étaient présentés avec des processeurs Intel Core 10ème génération, des écrans 15 et 17 pouces et différentes cartes graphiques : GeForce RTX 3060 avec 6 Go de GDDR6, GeForce RTX 3070 Max-Q avec 8 Go de GDDR6 ou encore GeForce RTX 3080 Max-Q avec 16 Go de GDDR6, pour des tarifs allant de 1700 à 2600 €.

On notera donc que la mémoire GDDR6X, présente sur les RTX 3080 et RTX 3090 pour PC de bureau, n'est pas proposée en version Mobile. Le site Tom's Hardware extrapole également un bus 256 bit pour la RTX 3080 mobile et la possible présence d'un GPU GA104.

La RTX 3060 mobile offre un bus 192-bit et pourrait accueillir un GPU GA104 ou une version allégée, peut-être le GA106 observé précédemment dans d'autres fuites. Avec un timing de lancement dès le premier trimestre 2021, il y a fort à parier que les annonces vont se multiplier autour du salon CES 2021.