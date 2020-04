Bon plan : le PC portable Honor Magicbook 14 en promotion avec en cadeau la montre connectée Magic Watch 2 !

Le nouvel ordinateur portable MagicBook 14 de chez Honor est désormais disponible, et Honor en profite pour le proposer sur son site officiel à prix réduit pour cette phase de lancement avec en plus comme cadeau la montre connectée Magic Watch 2 !

Le bon plan du jour concerne le tout nouveau ordinateur portable de chez Honor, le MagicBook 14, qui vient d'être officialisé et d'apparaître sur le site officiel de la marque.

Ce dernier est doté d'un châssis tout aluminium et d'un écran "Fullview" aux bordures très fines (4,8 mm seulement) ce qui permet un rapport écran/corps de 84 %. L'écran de cet ordinateur portable est de 14" de type LCD avec une résolution de 1980 x 1080 pixels.

Au niveau plus technique, Le MagicBook 14 mise sur un processeur AMD Ryzen 5 3500U associé à une carte graphique Radeon Vega 8. Le tout sera épaulé par 8 Go de RAM et 256 Go de stockage SSD. Le portable d'Honor est alimenté par une batterie de 56 Wh qui permet une autonomie de 10 heures environ.

Pour cette phase de lancement, le PC portable Honor Magicbook 14 est proposé sur le site officiel d'Honor à 599,9 € seulement au lieu de 799,8 € avec en cadeau la montre connectée Magic Watch 2 offerte.





Vous retrouverez également d'autres promotions sur le site d'Honor comme par exemple :

