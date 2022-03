Chute de prix pour le PC portable HONOR MagicBook 15 accompagné d'autres PC portables, d'écran PC...

Aujourd'hui, nous mettons en avant le PC portable HONOR MagicBook 15 qui profite de 25 % de réduction sur Amazon.

Ce dernier est doté d'un écran tactile de 15,6" en définition 1080p. L'écran bénéficie de la certification TÜV Low Blue Light et TÜV Rheinland Flicker Free pour permettre une expérience visuelle confortable pendant de longues sessions d'utilisation. Il est propulsé par le processeur Intel Core 5-1135G7 avec 16 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage.

Nous notons la présence d'un port HDMI, d'un port USB 2, d'un port USB 3, d'une prise jack et d'une compatibilité Bluetooth et WiFi. Il est d'ailleurs doté d'un lecteur d'empreinte pour permettre de déverrouiller votre PC sans pression.

Sur Amazon, le PC portable HONOR MagicBook 15 est au prix de 750 € au lieu de 1000 € avec la livraison gratuite.



