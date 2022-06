GROSSE chute de prix sur le PC portable HP 17-cp0281 avec notre sélection du jour (stockage, casque, jeux...)

Aujourd'hui, mettons en avant le PC portable HP 17-cp0281 qui profite d'une belle réduction sur le site de la Fnac.

Ce dernier est doté d'un écran de 17,3" avec une définition de 1920 x 1080 pixels avec un antireflet pour votre confort de vision. Il intègre le processeur AMD Ryzen 7 5700U avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage en SSD.

Le PC portable profite de la technologie Bluetooth 4.2 et WiFi 5, nous notons aussi la présence d'un port HDMI et de trois ports USB. Pour finir, il est accompagné d'un chargeur qui permet de recharger la batterie en moins d'une heure pour profiter de plusieurs heures d'utilisation.

Sur le site de la Fnac, le PC portable HP 17-cp0281 est au prix de 680 € au lieu de 900 € avec le code JUIN70.



