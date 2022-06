Bon plan : petit prix sur une TV, un aspirateur, un casque, un SSD et un PC portable !

Voici notre sélection du jour avec la TV Xiaomi Mi Q1, le casque JBL Tune 560BT, le robot aspirateur iRobot Roomba i3552, le SSD WD_BLACK SN850 1 To et le PC portable Surface Laptop 3.

Commençons avec le SSD WD_BLACK SN850 1 To qui profite d’une grosse réduction chez Amazon.

L’espace de stockage en SSD est de type NVMe PCIe en format M.2. Il vous offre une vitesse d’écriture de 5300 Mo/s pour une vitesse de lecture de 7000 Mo/s. Il affiche aussi un bon taux d’opération par seconde de maximum 1 000 000 IOPS. Au niveau de la durée de vie, le SSD WD_BLACK SN850 1 To possède une durée de vie très longue de 2 millions d’heures ou de 300 TBW. De plus, il est garanti 5 ans !

Sur Amazon, le SSD WD_BLACK SN850 1 To est au prix de 137 € au lieu de 260 € avec la livraison gratuite.



Passons maintenant au robot aspirateur iRobot Roomba i3552 qui profite de 38 % de réduction sur Amazon.

Le robot est doté d'une base qui peut stocker jusqu'à 60 jours de poussière avec un sac antiallergène. Il enregistre et cartographie votre maison pour optimiser son nettoyage grâce à son intelligence artificielle. Il intègre aussi un système de filtre antiallergène qui capte 9 % des pollens et des moisissures.

Il possède deux brosses en caoutchouc qui optimise le nettoyage et qui est antiemmêlement. Pour finir, la technologie Dirt Detect permet d'optimiser le nettoyage sur des zones sales, mais d'autres capteurs évolués empêchent le robot de se coincer sous les meubles.

L’aspirateur robot iRobot Roomba i3552 au prix de 449 € au lieu de 679 € sur le site de Amazon !





Continuons avec le casque JBL Tune 560BT qui profite de 50 % de réduction sur Boulanger.

Le casque peut se connecter à deux périphériques et passe par exemple sur votre smartphone automatiquement si vous recevez un appel. Sa batterie vous permet d'écouter votre musique pendant 16 heures et il faut un peu plus de 2 heures pour le recharger totalement. De plus, le casque intègre deux haut-parleurs JBL de 32 mm et de la technologie Pure Bass de JBL qui vous offre un son d'exception.

Sur le site de Carrefour, le casque JBL Tune 560BT est au prix de 30 € au lieu de 60 € avec la livraison ou le retrait directement en drive.





Passons à la TV Xiaomi Mi Q1 75" qui profite d'une ODR afin de faire baisser son prix.

Elle est dotée d'une dalle QLED de 75" soit une diagonale de 190 cm avec un rafraîchissement de 120 Hz. Vous profitez d'un large angle de vision (178 degrés) et de plus, la télévision est compatible HDR10+ et Dolby Vision.

Nous notons la présence d'un système audio stéréo de 30W avec six haut-parleurs et la TV prend en charge le Dolby Audio et le DTS-HD. Pour finir, elle intègre trois ports HDMI, une antenne TV, une prise péritel et deux ports USB.

Sur Darty, la TV Xiaomi Mi Q1 75" est au prix de 929 € au lieu de 1199 € avec le code PROMO70 et l'ODR de 200 €.



Finissons avec le Surface Laptop 3 qui bénéficie aujourd’hui d’une très belle réduction sur Rakuten.

Il est doté d'un écran de 13,8" avec une définition d’écran de 2256 x 1504 pixels. Sur le côté, nous notons la présence de deux ports USB 3, d'une prise mini-jack et d'un port de charge. Il est équipé du processeur Intel Core i5 1035G7 cadencé à 3,7 GHz et accompagné de 8 Go de RAM avec un espace de stockage de 128 Go en SSD. Du point de vue de l’autonomie, le PC sera capable de tenir plus de 11,5 heures.

Actuellement sur Amazon, le Surface Laptop 3 est au prix réduit de 660 € au lieu de 1149 € avec la livraison gratuite.



