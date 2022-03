Le PC portable HP Pavilion 15-EH1009 à prix CASSÉ mais aussi des écrans PC, casques, écouteurs...

Aujourd'hui, nous mettons en avant le PC portable HP Pavilion 15-EH1009 qui profite d'une belle réduction sur le site de carrefour.

Ce dernier est doté d'un écran de 15,6" avec une définition de 1920 x 1080 pixels, un filtre anti reflet et une luminosité de 250 nits. Il dispose du processeur AMD Ryzen 5 5500U avec 4 Ghz de fréquence maximale. De plus, il intègre 16 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage en SSD. Il est aussi équipé de trois ports USB, d'un DisplayPort, d'un port HDMI et d'une prise casque / microphone. Le PC est compatible Bluetooth 5.2 et WiFi 6.

Sur Carrefour, le PC portable HP Pavilion 15-EH1009 est au prix de 599 € au lieu de 799 € avec la livraison gratuite.



Voici notre sélection des meilleurs bons plans de la journée :

Écran PC

Casque

Écouteurs

Accessoire PC

Divers





Et d'autres bons plans sont disponibles sur notre site comme des prix de folie sur la Xiaomi Pad 5, les Sony WF-1000XM4, la TV TCL, le PC Surface Go, et le SSD Emtec ou encore sur Free Mobile qui lance un forfait mobile à moins de 9 € par mois !