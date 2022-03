Des prix de folie sur la Xiaomi Pad 5, les Sony WF-1000XM4, la TV TCL, le PC Surface Go, et le SSD Emtec

Aujourd'hui, dernier top 5 avant le week-end avec la tablette Xiaomi Pad 5, les écouteurs Sony WF-1000XM4, la TV TCL 55C721, le PC portable Surface Go, et le SSD Emtec X210 Elite 1 To.

Commençons ce top 5 de la journée avec la tablette tactile Xiaomi Pad 5 qui profite d'une très belle réduction sur le site de la Fnac.

Elle intègre un écran LCD de 11" pour une définition de 2560 x 1600 px, un taux de rafraichissement de 120 Hz et une luminosité de 500 cd/m². Elle embarque aussi le SoC Snapdragon 860 accompagné du GPU Adreno 640 et de 6 Go de RAM et de 128 d'espace de stockage.

La Xiaomi Pad 5 est pourvue d'une batterie de 8720 mAh qui vous offre une très bonne autonomie avec au moins 10 heures de jeu. Du côté de la photo, elle est agrémentée d'un capteur de 13 MP. Pour finir, elle dispose de 4 haut-parleurs très larges avec support de la technologie Dolby Atmos pour un meilleur son.

Sur le site de la Fnac, la tablette tactile Xiaomi Pad 5 6+128 Go est au prix réduit de 319 € avec la livraison gratuite.





Nous continuons avec les écouteurs sans fil Sony WF-1000XM4. Ces derniers sont dotés de la technologie de réduction de bruit active grâce au processeur dédié Sony v1. Les écouteurs sont équipés d'un système de doubles microphones pour annuler efficacement les bruits extérieurs. De pus, ils sont certifiés IPX4 et résistent aux éclaboussures.

Les écouteurs profitent également d'un nouveau diaphragme qui offre une augmentation de 20 % de volume. La batterie vous permet d'écouter votre musique pendant 6 heures avec la réduction de bruit activée, et jusqu'à 8 h si elle est désactivée. Son boitier offre 24 heures d'écoute au total.

Les écouteurs sans fil Sony WF-1000XM4 sont disponibles à 219 € au lieu de 280 € sur Amazon en activant le coupon avec la livraison gratuite depuis Amazon.



Passons ensuite à la TV TCL 55C721 qui bénéficie d'un rabais sur Cdiscount.

Elle est équipée d'une dalle QLED de 55" avec une définition de 3840 x 2160 pixels et un rétroéclairage LED. La TV intègre la technologie Quantum Dot qui offre une qualité d'image réaliste avec un large panel de couleurs et un contraste saisissant. De plus la technologie Motion Clarity vous offre des images fluides sans flou. Pour finir, nous notons la présence de 3 ports HDMI, d'une prise casque, d'un port USB 2.0, d'un port USB 3.0 et d'une prise Ethernet.

Sur Cdiscount, la TV TCL 55C721 est au prix de 450 € au lieu de 672 € avec la livraison gratuite et l'ODR de 100 €.



Continuons avec le disque SSD externe Emtec X210 Elite 1 To qui est en promotion sur Amazon.

Du côté des performances, le disque SSD externe offre une vitesse d'écriture et de lecture allant jusqu'à 500 Mb/s. Le boitier est composé d'aluminium avec une protection en silicone. Il est doté d'un port USBC 3.0. Vous profitez aussi d'un SSD de 1 To. Et pour finir, il est garanti 3 ans.

Sur Amazon, le disque SSD externe Emtec X210 Elite 1 To est au prix de 88 € au lieu de 130 € avec la livraison gratuite.



Finissons notre top avec le PC ultra-portable Microsoft Surface Go sur le site de la Fnac.

Il intègre un écran tactile PixelSense de 12,4" avec une définition de 1536 x 1024 pixels. Le PC embarque le processeur Intel Core i5-1035G1 avec 8 Go RAM et 128 Go d'espace de stockage en SSD. Il est compatible Bluetooth 5.0 et WiFi 5. Le PC dispose de plusieurs ports USB, de port HDMI et d'une prise casque / micro. L'ordinateur est léger et élégant, il vous accompagnera partout sans être un poids.

Le PC ultra-portable Microsoft Surface Go est au prix de 600 € au lieu de 800 € avec la livraison gratuite sur le site de la Fnac.



