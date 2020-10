Un pack PC portable HP avec sacoche, imprimante, écran à 400 €, mais aussi Galaxy Tab S5e et AirPods Pro

Le bon plan principal du jour concerne le PC portable 15-1005G1 de la marque HP qui propose un écran de 15,6 pouces, soit 39,6 cm, avec une résolution d’écran de 1366 pixels x 768 pixels. Cet ordinateur portable exploite un SoC Intel Core i3 accompagné de 4 Go de RAM et 256 Go de stockage interne en SSD (rare à ce niveau de prix).

Ce PC portable propose Windows 10 Famille en mode S, et dispose d'une batterie lui permettant une autonomie allant jusqu’à 11h30 d’utilisation. Enfin, vous pourrez retrouver ce PC portable HP sous forme de Pack chez Cdiscount. En effet, il est accompagné d’une imprimante HP, d’une sacoche pour pouvoir l’emporter partout avec vous, d'un écran de 27", du pack Microsoft 365 et de Norton 360.

Vous pourrez profiter du PC portable HP avec sa sacoche, une imprimante, un écran, le pack Microsoft 365 et de Norton 360 au prix cassé de 399,99 € au lieu de 849,99 € grâce à un prix réduit ainsi qu'à une offre de remboursement de 130 € chez Cdiscount !



Poursuivons avec la Samsung Galaxy Tab S5e qui est une tablette tactile Android qui possède un capteur d’empreintes digitales pour un déverrouillage facile et rapide. Cette tablette Samsung dispose d’une dalle Amoled de 10,5 pouces offrant une définition importante de 2560 pixels x 1600 pixels. La S5e est équipée d'une puce mobile Snapdragon 670 ainsi que le processeur Kryo 360, le tout épaulé par 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage interne, mais permet également l’utilisation d’une microSD permettant de l'augmenter.

La S5e possède un capteur photo arrière de 13 mégapixels, efficace en journée, mais moins à l’obscurité, ainsi qu’un capteur photo frontal de 8 Mégapixels qui assure des selfies corrects. Au niveau de la connectique, vous pourrez profiter d’un port USB-C, et niveau connectivité sans fil du Wi-Fi 5 et un module 4G selon les modèles. Enfin, elle est alimentée par une batterie de 7040 mAh, qui permet une autonomie d'environ 15 heures.

Vous pourrez retrouver la Samsung Galaxy Tab S5e à 371 € au lieu de 449 € chez Rakuten.



Terminons avec les AirPods Pro d'Apple qui sont très haut de gamme, et ont un prix justifié par la qualité de ces écouteurs sans fil. Vous disposerez également de micros intégrés. Ces écouteurs fonctionnent avec tous les appareils équipés d'un Bluetooth, mais la plupart des fonctionnalités ne fonctionnent que sur des produits Apple. Ils profitent également de la réduction active du bruit, d'un mode de transparence, et des haut-parleurs longue excursion.

La batterie des AirPods Pro promet une autonomie pouvant aller jusqu'à 4,5 heures en écoute normale ou jusqu'à 5 heures avec les options désactivées. La charge par boîtier assure plus de 24h d'écoute ou 18 heures en conversation. Ils bénéficient du Bluetooth 5.0 pour une connexion sans faille et très rapide. Enfin, ils sont proposés en trois différentes tailles d'intra-auriculaire pour garantir une adaptation à la morphologie de tous leurs clients.

Les Airpods Pro sont également affichés à 198 € au lieu de 279 € chez Rakuten.



Pour rappel, n'hésitez pas à consulter nos derniers bons plans concernant la box TV Android MeCool KH3 à prix réduit, mais aussi Huawei qui lance une vague de promotions à l'occasion des Huawei Days (Huawei P40 Pro, MateBook D14, MatePad Pro) !