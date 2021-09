Le PC portable MSI GF65, l'écran PC Samsung C24RG et le robot Hoover HGO320H : GROSSES réductions sur ce trio

Commençons par le PC portable gamer MSI GF65 10UE-034XFR en réduction chez Rueducommerce.

Il est équipé d’une dalle IPS de 15,6" (1920 x 1080 pixels en Full HD) avec un taux de rafraichissement de 144 Hz. Ce PC possède une belle finition de couleur noire avec un rétroéclairage rouge pour le clavier, le tout pour un poids de moins de 2 kg.

Au niveau de la connectique, on observe 2 ports USB 3.2, 2 ports USB Type C, un port HDMI, un port LAN et une prise combo casque / microphone.

Le PC portable est équipé d’un processeur Intel Core i5 cadencé à 2,45 Ghz (4,1 Ghz en mode Turbo) avec 16 Go de RAM et 512 Go SSD d’espace de stockage. De plus, il est accompagné d’une carte Nvida GeForce GTX 3060 Ti avec 6 Go de RAM dédiée. Et pour finir, sa batterie offre une capacité de 51 Wh permettant une autonomie d’environ 5 heures.

Le PC portable MSI GF65 Thin est au tarif de 1000 € au lieu de 1250 € chez Rueducommerce avec la livraison offerte.



Continuons avec l’écran incurvé Samsung C24RG50FQR proposé par le site Cdiscount avec 36 % de réduction.

Sa dalle LCD de 24" à rétroéclairage LED, propose une définition de 1920 x 1080 px en Full HD avec un taux de rafraichissement de 144 Hz, parfait pour des gamers. Elle affiche un taux de luminosité de 250 cd/m² et un rapport de contraste de 3000:1.

Côté connectique, l’écran dispose de deux ports HDMI, d’un DisplayPort et d’une prise casque. Elle propose plusieurs options comme le Eye Saver qui permet d’améliorer le confort visuel et la technologie Free Sync qui offre un jeu plus fluide et rapide.

L’écran incurvé Samsung C24RG50FQR est au prix de 140 € au lieu de 220 € sur Cdiscount avec la livraison gratuite.



Finissons avec le robot aspirateur laveur Hoover HGO320H qui bénéficie de 43 % de rabais chez Amazon.

Le robot possède une forme similaire à ce qu’il se fait aujourd’hui, de forme ronde, il mesure 32 x 32 x 8 cm avec un poids de 2,4 kg. Il est équipé d’un réservoir à poussière de 350 cl et un réservoir d’eau amovible d’une capacité 150 ml. Sous le robot, on observe un balai rotatif et deux brosses latérales.

Il propose 5 modes de nettoyage : auto, parallèle, contour, spot et manuel. Il utilise aussi la navigation gyroscopique et équipé d’un moteur à induction. Du côté autonomie, il est possible de l’utiliser pendant 2 heures sans que le robot retourne à sa base.

Le robot aspirateur laveur Hoover HGO320H est au prix de 170 € au lieu de 300 € chez Amazon avec la livraison gratuite.



