Des offres de folies avec deux PC portable MSI, Un clavier et des barrettes Corsaire et un écran HP

Aujourd’hui, les deux PC portables MSI GP66 et GF66 profitent de superbe réduction, mais aussi le clavier Corsair K70 MK.2, la DDR4 Vengeance RS 16 Go et l’écran HP 32s.

Commençons par l'écran IPS HP 32s qui profite d'une belle réduction sur Amazon. Il est doté d'une dalle de 32" avec une définition de 1920 x 1080 pixels et un contraste de 1200:1. On bénéficie d'un champ de vision de 178° avec un taux de luminosité de 250 cd/m². On note aussi la présence d'un rétroéclairage.

L'écran HP 32s est doté d'une entrée HDMI, d'un port VGA. Il possède aussi les fonctions d'affichage comme l'anti-reflet, l'antistatique,...

L'écran IPS HP 32s est au prix réduit de 169 € au lieu de 269 € sur le site d'Amazon avec la livraison gratuite.





Continuons avec le PC gamer MSI Katana GF66 qui profite d'une belle réduction chez Topachat.

Il est doté d'un écran de 15,6" en Full HD avec une définition de 1920 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement de 144 Hz. Le PC est propulsé par le processeur Intel Core i7 accompagné de 16 Go de RAM et 512 Go d’espace disque.

Le PC portable est doté d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070 avec 8 Go de mémoire dédiée. Il est compatible WiFi 6 et Bluetooth 5.1. Le PC est équipé d’une batterie de 56 Wh et d’un chargeur de 150 W permettant de le charger en une heure.

Vous trouverez le PC gamer MSI Katana GF66 à 1400 € au lieu de 1750 € avec le code NESSOS sur Topachat



Passons ensuite à la mémoire DDR Corsair Vengeance RS 16 Go qui bénéficie d'une belle promo sur Cdiscount.

Elle est dotée d'un éclairage RGB dynamique à partir de 6 LEDS paramétrables individuellement, logées dans un tube lumineux panoramique grâce au logiciel Corsair iCue. Les barrettes sont dotées de dissipateurs thermiques en aluminium anodisé.

Les barrettes DDR4 sont dotées de 8 Go de RAM est sont livrées par paire. Elles vous font profiter d'une vitesse de 3600 MHz (PC4-28800) avec un temps de latence CL18.

Sur Cdiscount, la mémoire DDR Corsair Vengeance RS 16 Go est au prix de 75 € au lieu de 124 €.





Continuons avec le PC portable MSI GP66 Leopard qui est également en réduction sur Cdiscount.

Il est doté d'un écran en Full HD de 15,6" avec une définition de 1920 x 1080 px et un taux de rafraichissement de 144 Hz. Il est propulsé par le processeur Intel Core i7 10750H cadencé a 2,6 GHz avec 16 Go de RAM et 1 To d'espace de stockage.

Le PC portable MSI GP66 Leopard dispose du processeur graphique NVIDIA GeFOrce RTX 3080. On note aussi la présence de quatre ports USB 3.2, d'une prise HDMI, d'une prise combo casque / microphone et d'une prise Ethernet. Le PC est compatible Bluetooth 5.1 et WiFi 6.

Le PC portable MSI GP66 Leopard est au prix préférentiel de 1800 € au lieu de 2699 € avec la livraison gratuite chez Cdiscount.



Finissons avec le clavier Corsair K70 MK.2 qui profite de 45 % de réduction chez Amazon. Il est équipé de touches Cherry MX Red qui sont lisses et rapides. De plus, ces dernières profitent d'un rétroéclairage configurable via l'application du constructeur Corsair iCue.

Le clavier possède un espace de stockage pour mémoriser trois profils en fonction de ses besoins. Il est doté d'un port USB pour brancher directement sa souris ou son casque. On observe aussi la présence de boutons dédiés au volume et au multimédia.

Sur Amazon, le clavier Corsair K70 MK.2 est au prix de 94 € au lieu de 170 € avec la livraison gratuite.