Bons plans : sélection de PC portable gamer ou de bureautique

Les PC portables sont devenus incontournables aujourd'hui soit pour travailler, soit pour jouer et même pour étudier. Sur plusieurs sites comme Amazon ou Rueducommerce, il propose régulièrement de superbes offres, nous vous avons préparé une petite sélection des PC portables avec de très belles réductions.

Prenons par exemple le portable ASUS Vivobook S712DAM qui profite d'une très belle réduction chez Cdiscount.

Il est équipé d'une dalle de 17,3" avec une définition de 1600 x 900 px. Le PC portable est accompagné d'un AMD Ryzen 3 cadencé à 2,6 GHz avec 8 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage en SSD.

On note la présence d'un port HDMI, d'une prise jack, de 4 ports USB et d'un port microSD. Le PC portable est pourvu d'une batterie de 32 WH qui vous accompagnera sur plusieurs heures.

Le portable ASUS Vivobook S712DAM est au prix de 555 € au lieu de 841 € avec la livraison gratuite.





Voici notre sélection de PC portable à prix réduit :

PC portable Gaming

PC portable bureautique



