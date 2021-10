Trois offres de folie sur le realme X50 Pro, les Huawei FreeBuds Pro et le Dyson V7 Motorhead

Commençons avec le smartphone realme X50 Pro 12+256 Go qui profite de 50 % de réduction sur le site de Boulanger.

On note la présence d'un écran avec dalle AMOLED de 6,4 pouces et une définition FHD+ qui permet une résolution de 2400 pixels x 1080 pixels. Ce mobile est propulsé par un SoC Snapdragon 865 5G de Qualcomm cadencé à 2,8 GHz avec 12 Go de RAM et de 256 Go d'espace de stockage interne.

Côté photographie, on observe sur l'arrière de l'appareil quatre capteurs photo avec un module principal de 64 mégapixels, un module de 8 MP, un de 12 MP et un dernier de 2 MP. Sur la face avant, on remarque deux capteurs, dont un avec un module de 32 MP et l'autre 8MP. Pour finir, le realme X50 Pro est alimenté par une batterie de 4200 mAh qui offre une très belle autonomie.

Sur le site de boulanger, le smartphone realme X50 Pro 12+256 Go est au prix plus que réduit de 369 € au lieu de 749 € avec la livraison gratuite.



Passons aux écouteurs Huawei FreeBuds Pro qui sont actuellement en promotion sur le site d'Amazon.

De type intra-auriculaires, ils profitent de la technologie de réduction de bruit ajustable en fonction de l'environnement. Vous pouvez aussi profiter du mode perception qui vous reconnecte directement à votre environnement. Chaque écouteur est équipé de trois microphones afin de capter avec précision les bruits extérieurs.

Du côté de l'autonomie des Huawei FreeBuds Pro, on peut profiter de la musique pendant 30 heures. Ils sont compatibles avec le Bluetooth, mais ils possèdent aussi la double connexion qui permet de connecter deux appareils simultanément.

Les écouteurs Huawei FreeBuds Pro sont au prix préférentiel de 74 € au lieu de 200 € avec l'ODR de 30 € et la livraison gratuite sur le site d'Amazon.



Finissons avec l'aspirateur balai Dyson V7 Motorhead qui profite d'une belle réduction chez Cdiscount.

Il est doté de la technologie 2 Tier Radial avec des cyclones qui augmentent le flux d'air et capturent la plus fine poussière. Il possède deux modes de puissance qui permettent 30 minutes d'autonomie ou 6 minutes en mode puissance maximale.

L'aspirateur est équipé d'une brosse motorisée avec des poils rigides en nylon gainés. De plus, il est fourni avec une brosse amovible, une pour les sols durs, une multi-usages, une multi surface, une brosse parquet et une pour la moquette. La capacité du réservoir est de 540 ml, il se vide facilement.

L'aspirateur sans fil Dyson V7 Motorhead + son chargeur de voiture sont actuellement en promotion à 249 € au lieu de 329 € chez Cdiscount avec la livraison gratuite.

