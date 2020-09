Bon plan PC portables : Asus Zenbook, Honor MagicBook Pro, RedmiBook...

Le bon plan du jour concerne l'ordinateur portable Asus Zenbook UX431FA-AM179T qui propose un affichage full HD de 17 pouces qui permet une résolution d'écran de 1920 x 1080 pixels. Cet Asus Zenbook exploite un SoC Intel Core i710510U avec 8 Go de Ram DDR4 et 512 Go d'espace de stockage interne en SSD. Son système d'exploitation est Windows 10.

Au niveau de la connectivité sans fil, vous retrouverez le Wifi 802.11 ac et le Bluetooth 5.0. En connectique, vous profiterez de un port USB 2.0, un port USB-C, un lecteur de carte mémoire SD, un port HDMI et une prise jack de 3,5 mm.

Cet ordinateur est alimenté par une batterie Li-ion qui lui assure une bonne autonomie. En effet, vous pourrez facilement profiter du PC portable pour une journée de travail sans besoin de recharger. Enfin, les dimensions de cet ordinateur sont de 32,3 cm x 21,1 cm x 1,59 cm pour un poids de 1,45 kg.

Vous pourrez profiter de l'ordinateur portable Asus Zenbook UX431FA-AM179T en promotion à 849 € au lieu de 999 € chez Darty, mais aussi chez Amazon.





