Bon plan smartphones : Poco X3, Redmi 9 / Note 9 Pro, Samsung A31, A41, Galaxy S20, Mi 10, Oppo Reno.....

En ce week-end, découvrez avec nous les promotions les plus intéressantes sur de très nombreux smartphones de toutes les marques, de Xiaomi avec Redmi et Poco, en passant par Huawei, Oppo ou encore Samsung, il y en a pour tous les goûts et tous les prix !

Commençons par Xiaomi et ses marques Redmi et Poco avec notamment le nouveau PoCo X3 à ne pas rater :

Du côté de Samsung, un week-end spécial avec jusqu'à 210€ de remise, des écouteurs Galaxy Buds+ offerts (169 €), 100 € de bonus reprise ou encore la Samsung Care+ offert selon les modèles :

A noter également chez Fnac le pack Samsung Galaxy A41 + coque de protection + verre trempé à 279 € au lieu de 349 €, le Samsung Galaxy A31 64 Go à 259 € (noir et bleu) chez Cdiscount ou encore chez Boulanger le Galaxy Note 10 Lite à 449 € au lieu de 609 €.



Samsung A41

Du côté de chez Oppo signalons le Oppo Reno 10x Zoom à 429 € au lieu de 699 € chez Cdiscount.

Enfin, terminons avec Huawei sur son site officiel avec les :



