Bon plan : les PC portables LincPlus P1 et P3 à partir de 196 €

Le bon plan du jour concerne le PC portable LincPlus P1 qui dispose d’un écran de 13,3 pouces Full HD avec une résolution de 1920 pixels x 1080 pixels. Cet ordinateur exploite un SoC Intel Celeron N4000 accompagné de 4 Go de RAM et 32 Go d’espace de stockage interne. Son système est Windows 10 in S.

Au niveau de la connectique, vous pourrez retrouver deux ports USB 3.0 et pour la connectivité sans fil, ce PC profite du Bluetooth 4.1. Enfin, le LincPlus P1 est alimenté par une batterie Lithium-Ion de 5000 mAh, ce qui permet une bonne autonomie.

Vous pourrez profiter du PC portable LincPlus P1, avec son clavier FR, en promotion chez Gearbest au prix de 197 € avec le code J52DFD41D1227001. De plus, la livraison depuis l’Allemagne est gratuite et en quelques jours.



Vous pourrez également retrouver le PC portable LincPlus P3 qui profite d’un écran 14 pouces, toujours full HD, avec une résolution de 1920 pixels x 1080 pixels. Ce modèle du LincPlus exploite un SoC Intel Celeron N3350 avec toujours 4 Go de RAM, mais cette fois-ci avec 64 Go d’espace de stockage interne. Son système d’exploitation est Windows 10 en mode S.

Pour la connectivité sans fil, le P3 utilise le Wi-Fi bi-bande 802.11 ac/a/b/g/n et le Bluetooth 4.1. Enfin, la batterie est également une batterie Li-Ion de 5000 mAh.

L’ordinateur portable LincPlus P3, clavier FR, est disponible à prix réduit chez Gearbest à 205 € avec le code L52DFB6079E27001. La livraison est gratuite depuis l’Allemagne.



Enfin, vous pourrez retrouver davantage de promotions sur les ordinateurs portables chez Gearbest :

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

