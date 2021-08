Bon plan : les PC portables en promotion pour la rentrée, c'est le moment de s'équiper !

Pour vous aider à préparer la rentrée, nous avons sélectionné quelques PC portables avec de très bonnes réductions, des constructeurs comme Microsoft, Acer ou MSI. Chacun pourra trouver son bonheur.

PC portable bureautique

Commençons avec le PC HP Chromebook x360 qui possède un écran tactile de 14" avec une définition de 1366 x 768 px. Il est propulsé par un processeur Intel Pentium Silver N5030 avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage eMMC.

Grâce à sa batterie, il peut vous accompagner pendant 12,5 h. Côté connectivité, on observe un port USB 3, 2 ports USB C, un lecteur de carte microSD et une prise jack.

Vous pouvez trouver le PC HP Chromebook x360 au prix de 349 € au lieu de 449 € sur Amazon.

PC gamer

Passons ensuite au PC gamer MSI GS75 qui est équipé d'une dalle de 17,3" en Ultra HD avec une définition de 3840 x 2160 px en 16:9. Il est propulsé par un processeur Intel i7 cadencé à 2,6 GHz et accompagné de 16 Go de RAM et de 1 To de stockage SSD.

De plus, il est équipé d'un carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2060 avec 6 Go de mémoire dédiée. On peut observer trois ports USB 3, deux ports USB C, un port HDMI, une entrée casque et micro et un port Ethernet. Sa batterie vous permet de profiter du PC pendant 8 heures.

Le PC gamer MSI GS75 est au prix de 1500 € au lieu de 1799 € avec le code RENTREE100 chez Cdiscount.

PC hybride

Finissons avec le PC / tablette Surface Pro 7 qui profite d'un écran de 12,3" pour une définition de 2736 x 1824 px. Elle est équipée d'un processeur Intel Core I5 accompagné de 8 Go de RAM et de 128 Go d'espace disque. Windows 10 est installé sur la tablette.

Elle peut être fournie avec un clavier et un stylet. De plus, la Surface Pro 7 est compatible Bluetooth, WiFi et elle possède deux ports USB. Son autonomie est de 5 heures.

Vous pouvez trouver le PC hybride Surface Pro 7 au prix 849 € au lieu de 1069 € sur Amazon et la version avec le stylet et le clavierà 999 € au lieu de 1329 € avec la livraison gratuite pour les deux.

