Black Friday : la solution de stockage en ligne pCloud avec 75% de réduction et jusqu'à 2 To de données à vie!

Les services de stockage se diversifient de plus en plus avec pour objectif principal de stocker vos données, mais aussi, et surtout de les protéger d'un crash de disque dur, d'un incendie ou tout simplement d'un vol d'ordinateur portable. Toutefois, la majorité de ces services sont localisés à l'étranger, et notamment aux États-Unis avec tous les inconvénients que cela induit comme le traitement des données soumis au regard des agences américaines.

Pour ceux qui ne connaissent pas l'entreprise pCloud, pour sa part localisée en Europe, nous vous invitons à consulter notre récent test de la solution de stockage pCloud. L’entreprise a été créée en 2013 et elle a rapidement installé ses services sur tous les continents, même aux États-Unis. Aujourd'hui, elle est située en Suisse qui possède des lois plus strictes sur les données personnelles.

Pour rappel, ce service de stockage en ligne offre la possibilité de sauvegarder ses données comme de la musique, des photos ou des fichiers en toute simplicité et sécurité. PCloud permet aussi de partager vos fichiers. Pas mal de fonctionnalités sont aussi intégrées à la solution comme indiqué ci-dessous.

Pour le Black Friday, pCloud propose tout simplement 75% de réduction sur son offre pCloud Premium en 500 Go et 2 To qui comprend :

500 Go ou 2 To de stockage

500 Go ou 2 To de trafic des liens de partage

Partage équitable

30 jours d’historique de corbeille

Personnalisation des liens de partage



Vous trouverez ainsi l'offre Premium 500 Go à 175 € au lieu de 500€, mais aussi l'offre Premium Plus 2 To à seulement 350 € au lieu de 980 €. Attention, cette offre n'est valable que jusqu'au 28 novembre 2021.

Pour rappel, petite particularité de pCloud, il s'agit d'une offre à vie, vous n'aurez donc jamais d'autres paiements à effectuer et vous pourrez continuer à bénéficier sans limitation de votre espace de stockage et des services liés.