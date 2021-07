pCloud célèbre la fête nationale avec 75% de réduction sur ses offres de stockage en ligne Premium

pCloud est une solution de stockage en ligne Européen. Il propose plusieurs offres pour tous les budgets et tous les besoins. Et pour la Fête Nationale, ce dernier fait fort en proposant tout simplement une réduction de 75% sur ses offres Premium 500 Go et Premium Plus 2 To.

Depuis quelques années, la demande de services de stockage de données à distance explose. Les acteurs se multiplient et les différentes offres aussi. Une bonne partie des services de Cloud se situe sur le continent américain avec tous les inconvénients que cela apporte comme le traitement des données soumis au regard des agences américaines.

C’est ici que pCloud intervient avec ses serveurs situés en Europe. Le service permet de stocker, de synchroniser et de sauvegarder des données comme de la musique, des photos ou des fichiers. pCloud permet aussi de partager ses fichiers et propose de nombreuses autres fonctionnalités que vous trouverez plus détaillées dans notre test du service de stockage en ligne pCloud publié il y a peu. L’entreprise a vu le jour en 2013 et elle s’est installée partout sur le net avec des services adaptés en fonction de chaque marché, asiatique, européen ou encore les États-Unis.

Pour en revenir au bon plan du jour, pour célébrer la Fête Nationale, pCloud propose deux offres avec de fortes promotions : l’offre Premium 500 Go à -74% et la Premium Plus 2 To à -75% !!

Premium 500 Go

500 Go de stockage

500 Go de trafic des liens de partage

Personnalisation des liens de partage

30 jours d’historique de corbeille

Vous pouvez bénéficier de cette offre pCloud Premium 500 Go au tarif réduit de 122,5 € au lieu de 480 €, paiement unique et à vie (une spécificité de pCloud, une fois acheté, vous n'aurez plus jamais besoin de payer pour utiliser votre service).



Premium Plus 2 To

2 To de stockage

2 To de trafic des liens de partage

Personnalisation des liens de partage

30 jours d’historique de corbeille

L'offre pCloud Premium Plus 2 To est affichée au tarif exceptionnel de 245 € au lieu de 980 €, paiement unique et à vie.