pCloud prépare la rentrée avec 71% de réduction pour son offre famille

Depuis quelques années, de nombreux services de stockage en ligne sont apparus, certains très sérieux, d'autres moins, mais avec le même objectif à savoir stocker vos données, qu'elles soient sensibles ou non, afin de les mettre à l'abri d'un crash de disque dur, d'un incendie ou tout simplement d'un vol d'ordinateur à votre domicile. Les services sont légions et il est difficile de trouver la meilleure offre. La plupart des services de Cloud se situent de plus aux États-Unis, avec tous les inconvénients que cela apporte comme le traitement des données soumis au regard des agences américaines.

Ce n’est pas le cas pour le service pCloud, que nous avions d'ailleurs testé récemment, et dont les serveurs se situent en Europe. Pour rappel, cet excellent service de stockage en ligne permet de sauvegarder des données comme de la musique, des photos ou des fichiers en tout simplicité et sécurité. pCloud vous offre également la possibilité de partager vos fichiers et de nombreuses autres fonctionnalités que vous trouverez plus détaillées dans notre test du service de stockage en ligne pCloud.

L’entreprise a été créée en 2013 et elle a rapidement installé ses services sur tous les continents, même aux États-Unis.

La bonne nouvelle du jour est que pour préparer la rentrée, pCloud propose une offre avec une très belle promotion jusqu’au 3 septembre 2021, l’offre 2 To pCloud pour la famille qui comprend :

2 To de stockage

2 To de trafic des liens de partage

Jusqu’à 5 utilisateurs

Partage équitable

30 jours d’historique de corbeille





Vous pouvez bénéficier exceptionnellement de cette offre 2 To pCloud pour la famille au tarif réduit de 400 € au lieu de 1400 €, avec un paiement unique et à vie (une spécificité de pCloud, une fois acheté, vous n’aurez plus jamais besoin de payer pour utiliser leur service). A noter que cette offre est également très intéressante pour les entreprises type TPE.