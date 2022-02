Saint-Valentin : pCloud propose pour l'évènement 75 % de réduction

Pour la Saint-Valentin, pCloud met à disposition une offre avec 75 % de réduction sur ses formules Premium 500 Go et 2 To.

Article sponsorisé par pCloud

Le stockage des données personnelles ou professionnelles est devenu un sujet d'importance aujourd'hui, tant afin de les conserver en toute sécurité sur le long terme qu'en volume de données à sauvegarder. Nous avons tous dû déjà faire face à un souci de perte de données et ce n'est jamais un moment très agréable, qu'il s'agisse de simples photos de famille ou plus grave de documents essentiels pour une activité professionnelle.

Pour éviter ce risque de perte, il existe de nombreuses solutions comme les stockages externes (clé USB, disque dur, NAS...) ou encore les services de stockage en ligne comme pCloud. Rappelons qu'il est conseillé de mixer ces solutions de sauvegarde afin d'éviter tout problème. Outre la solution matérielle chez vous, les solutions en ligne sont donc aussi à conseiller, rien que pour éviter les soucis de cambriolage ou d'incendie. De plus, si vous choisissez un bon hébergeur, les données sont généralement redondées sur différents serveurs situés à des endroits géographiques différents, afin d'éviter les pertes en cas de souci dans un datacenter.

Concernant les acteurs du stockage en ligne, signalons pCloud dont nous avons d'ailleurs publié l'année dernière un test de la solution de stockage en ligne pCloud. Pour rappel, pCloud se démarque de la concurrence d'une part par la présence de serveurs situés en Europe et d'autre part par des offres "à vie" avec un paiement unique. L'hébergeur permet de sauvegarder ses données et de les rendre accessibles, peu importe où vous êtes. L'autre avantage de pCloud est de pouvoir mettre en place un système de partage de fichiers entre vos proches, mais aussi d'écouter ou de voir directement vos médias depuis le stockage.

Le chiffrement TLS/SSL est appliqué lors du transfert de vos données pour plus de sécurité et de confidentialité. A noter que vous avez également la possibilité d'importer dans votre espace pCloud les sauvegardes des autres solutions de stockage comme Dropbox ou OneDrive par exemple, de quoi faciliter votre migration. Enfin, l'accès et la synchronisation peuvent se faire de partout et depuis n'importe quel système (Windows, MacOS, Linux) ou application (Android et iOS).

Dans le cadre de la Saint-Valentin, pCloud offre 75% de réduction sur ses formules Premium 500 Go et 2 To.

Vous trouverez donc l'offre Premium 500 Go à seulement 122,50 € au lieu de 500 € et l'offre Premium 2 To à 245 € au lieu de 980 €. Pour rappel, un seul paiement est nécessaire pour une utilisation à vie !