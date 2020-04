PEGI : vers une mention concernant les lootboxes dans les jeux vidéo

La chasse aux jeux de hasard et lootboxes dans les jeux vidéo prend un nouveau tournant : la classification PEGI intégrera désormais une mention pour confirmer ou non la présence de ces éléments au sein des jeux.

Cela fait quelques années que la gestion des Lootboxes et autres jeux de hasard fait polémique au coeur des jeux vidéo.

Le concept est simple : le joueur peut acheter une clé ou un ticket avec de l'argent réel pour ouvrir un coffre ou une boite dont le contenu est aléatoire. Dans la plupart des cas, le joueur est informé des lots les plus intéressants qu'il est possible d'avoir dans les boites en question, mais il n'est pas assuré de l'obtenir.

Des premières mesures légales avaient été prises ces dernières années pour contraindre les éditeurs à plus de transparence vis-à-vis des joueurs. Il était ainsi devenu obligatoire, en France et dans certains pays, d'afficher les probabilités appliquées à chaque objet. Le but était ainsi de mieux informer les joueurs qui pourraient rapidement tomber dans un phénomène d'addiction en dépensant des fortunes pour un objet qu'ils n'auront jamais ou presque.

Certains pays ont fait un choix plus drastique en interdisant simplement ce type de mécanique... Et pour les éditeurs qui ne souhaitaient pas modifier leurs jeux, la solution était simple : les jeux en question étaient tout simplement bannis.

Nombre de jeux ont alors transformé le système en abandonnant l'aspect aléatoire lié à l'achat. Par exemple, Rocket League a troqué les caisses ouvrables avec des clés par des plans affichant clairement le contenu que l'on peut déverrouiller avec des points spécifiques que l'on peut acheter avec de l'argent réel. Si l'attribution des plans reste aléatoire au sein du jeu, le joueur est libre de dépenser son argent pour débloquer le contenu qu'il souhaite et uniquement celui-ci en sachant à l'avance ce qu'il obtiendra.

Les choses vont également devenir un peu plus transparentes de façon globale puisque la certification PEGI va désormais afficher la présence de loot boxes et achats aléatoires en marge des autres éléments liés à l'âge ou au contenu adulte.

Un texte affichera clairement si des "objets aléatoires payants" sont proposés au coeur du jeu, permettant alors aux parents d'anticiper la situation auprès de leurs enfants.