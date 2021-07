S Pen Pro : le stylet compatible avec le Galaxy Z Fold 3 et d'autres, fin de l'aventure pour la gamme Note

Le prochain smartphone pliable de Samsung, le Galaxy Fold 3 prendra en charge le stylet S Pen Pro de la marque. L'information a été communiquée par Samsung dans un document transmis à la FCC, le régulateur américain des télécommunications.

Mais le S Pen Pro sera également compatible avec plusieurs autres dispositifs à en croire le document officiel : S21 Ultra, Note 20 Ultra, Note 20, Note 10 Lite, Tab S7 Plus, Tab S7, Tab S7 FE et Tab S6.

Cette compatibilité étendue pourrait confirmer un peu plus l'abandon de la gamme Note par Samsung. Selon plusieurs rumeurs, Samsung aurait dans l'idée de faire de la version Ultra de son Galaxy S en date le plus évolué des smartphones standard de sa gamme, et de mettre en avant ses gammes de smartphones pliants, qui prendraient ainsi la place de la gamme note.

D'ailleurs, le Galaxy Fold permet de passer d'un smartphone à un format tablette, et exploite donc une taille d'écran jusqu'ici réservée à la gamme Note. Avec le support du stylet, le Fold 3 prendrait naturellement la place du Galaxy Note 21 qui n'aurait plus vraiment de raison d'exister.

Par ailleurs, on sait que Samsung a fait des efforts sur le prix de son Fold 3 qui devrait se situer sous la barre des 1500€, soit à peine plus que le prix du Galaxy Note 20 Ultra sorti en son temps au tarif de 1309€.