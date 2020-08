Pentagone: une nouvelle équipe d’enquête sur les OVNIS déployée

Avec la création du Groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés, le ministère de la Défense espère améliorer sa compréhension de ces phénomènes pour identifier la nature et les origines des PAN.

Au lieu de chercher des petits extraterrestres verts, l'armée américaine va en fait se focaliser sur les phénomènes aériens non identifiés liés à ses adversaires terrestres. Washington est particulièrement préoccupé par les capacités d'espionnage de la Chine, utilisant des drones ou d'autres moyens aériens. La mission du groupe de travail est donc de détecter, d'analyser et de cataloguer les PAN qui pourraient potentiellement constituer une menace pour la sécurité nationale américaine.

Le Pentagone prend très au sérieux le sujet, le comité du renseignement du Sénat américain a déclaré en juin qu'il souhaitait réglementer un programme OVNI du Pentagone, confirmant l'existence d'un groupe de travail informel qui a été révélé par le New York Times en 2017. L'annonce d'un nouveau groupe de travail intervient après que le Pentagone ait officiellement publié trois vidéos prises par des pilotes de l'US Navy montrant des rencontres en vol avec ce qui semble être des OVNIS.

Les images granuleuses en noir et blanc avaient déjà été divulguées et la marine avait reconnu qu'il s'agissait de leurs vidéos. L'une d’entre elles a été tournée en novembre 2004 et les deux autres en janvier 2015. Dans la première, on remarque que le capteur d'armes semble perdre le verrouillage sur un objet qui se déplace rapidement et qui, quelques secondes plus tard, accélère soudainement vers la gauche et hors de vue.