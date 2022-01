Pénurie de composants : Canon n'intègre plus la puce de ses toners

En Allemagne, Canon commercialise des cartouches d'encre dépourvues de la puce d'authentification, faute d'en disposer. Et indique comment contourner les messages d'alerte.

La pénurie de composants touche de nombreux secteurs et c'est maintenant du côté des fabricants d'imprimantes que ses effets se font sentir. En Allemagne, Canon commence à commercialiser ses toners et cartouches d'encre dépourvus de l'habituelle puce qui vérifie l'authenticité du produit et permet une estimation du niveau d'encre.

Le service client confirme que le manque de puces impose cette mesure pour ses imprimantes multifonctions. De fait, ces consommables vont déclencher l'alerte habituelle signalant une cartouche ou un toner non conforme (pour décourager l'usage de produits génériques) et une marche à suivre est indiquée pour passer outre les différents écrans d'avertissement, la manipulation n'étant à faire qu'une seule fois, au changement de consommable.

L'absence de la puce d'authentification a une autre conséquence : le décompte de l'usage du toner ou de la cartouche n'est plus effectué et il n'y aura donc pas de message d'alerte pour inviter à son remplacement.

Canon précise toutefois que l'utilisation de ces consommables sans puce est sans danger pour l'imprimante et que la commercialisation de cartouches pucées reprendra dès que possible.