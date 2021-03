Pénurie : le prix moyen des cartes graphiques et consoles next gen explose

The Verge nous livre un tableau qui met en avant la triste situation de la spéculation, conséquence des pénuries de cartes graphiques et consoles de jeux vidéo avec des prix publics qui s'affichent au double voire au triple des prix de vente conseillés.

La pénurie de semiconducteurs qui frappe le monde entier entraine bien des dérives : les nouvelles cartes graphiques de Nvidia et AMD sont peu nombreuses et largement récupérées par les spéculateurs et les mineurs crypto. Les consoles de Sony et Microsoft sont pour leur part particulièrement appréciées des scalpers qui les revendent à des prix hallucinants...

Pour se faire une idée de la situation globale, The Verge a mené une enquête et collecté des données sur le prix des cartes graphiques nouvelle génération et consoles. L'idée n'était pas d'écumer les sites de revente entre particuliers pour trouver la PS5 la plus chère, mais de trouver des revendeurs officiels de renom et de constater si les prix de vente conseillés étaient bel et bien respectés.

C'est une situation que l'on constate malheureusement également sur l'ensemble des sites de revente français : tous profitent du contexte pour proposer des prix qui n'ont absolument rien à voir avec les prix annoncés par les fabricants...

Des moyennes ont ainsi été faites, et le bilan est assez éloquent... En moyenne, les cartes RTX 3080 se vendent ainsi autour des 2160 $ contre les 699$ évoqués par la marque, soit 3 fois plus cher.

Globalement, toutes les cartes graphiques de nouvelle génération, chez AMD ou Nvidia sont vendues au moins 2 fois leur prix de vente conseillé.

Du côté des PS5 et Xbox Series, les prix sont de 1,45 à 1,88 fois plus élevés que le prix officiel.

La mauvaise nouvelle est que la situation devrait durer, et que même les marques comme ASUS, MSI et autres ont déjà annoncé relever leurs prix.