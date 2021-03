Nvidia RTX 3080 Ti : la carte graphique repoussée au mois de mai

La verra-t-on seulement un jour ? La carte graphique RTX 3080 Ti de Nvidia semblait prête pour un lancement dès le mois d'avril mais une nouvelle information repousse encore son éventuelle fenêtre de tir.

Attendue avec un GPU GA102-225 et 12 Go de mémoire GDDR6X (contre 10 Go pour la version non Ti), elle complèterait utilement le haut de gamme face à des cartes AMD Radeon RX 6000 toutes en 12 Go de mémoire (certes GDDR6).

Evoquée régulièrement ces derniers mois (et au début avec 20 Go de mémoire, ce qui aurait été une petite sensation), elle était espérée dès le mois de janvier 2021 avant d'être (plus ou moins) mystérieusement reportée.

Il faut dire que les problèmes de production, la pénurie de composants généralisée et l'appétit des cryptomineurs pour ces cartes graphiques gaming de dernière génération limite très fortement leur disponibilité et complique les lancements de membres supplémentaires.

Une officialisation de la RTX 3080 Ti semblait enfin prévue pour le mois d'avril mais le site ITHome rapporte que la date serait de nouveau repoussée avec une annonce attendue maintenant vers mi-mai.

Dans quelle mesure cela va-t-il impacter la sortie de la RTX 3070 Ti, également attendue en mai ? Pour le moment, mystère.