Il y aura des déçus à Noël, prévient le patron d'ARM

" Si vous n'avez pas encore acheté tous vos appareils électroniques, vous risquez d'être déçus ", a déclaré le patron du groupe britannique ARM en faisant allusion à la cinquantaine de jours qui restent jusqu'à Noël prochain. Dans le cadre du Web Summit à Lisbonne au Portugal, Simon Segars a une nouvelle fois évoqué la pénurie mondiale de semi-conducteurs.

Il souligne une situation inédite et complexe aggravée par une demande sans précédent d'appareils électroniques pendant la pandémie de coronavirus, une hausse soudaine de la demande de voitures devenues plus gourmandes que jamais en puces, et les tensions géopolitiques entre l'Asie et l'Occident.

Selon Simon Segars, l'industrie des semi-conducteurs investit actuellement de l'ordre de 2 milliards de dollars par semaine sur deux ans afin d'augmenter la capacité de production de 50 % sur les cinq prochaines années, via la construction de nouvelles usines.

Capture : YouTube / Web Summit

Pour Noël prochain, il estime qu'il y aura une petite amélioration au niveau des contraintes qui pèsent sur la chaîne d'approvisionnement, mais sans évidemment régler le problème. " Ce n'est pas un problème à court terme avec une solution à court terme. "

En l'espace d'un peu plus de 30 ans, le groupe ARM a récemment annoncé avoir franchi le cap des 200 milliards de puces livrées par ses partenaires et utilisant ses architectures. " Près de 900 puces basées sur notre architecture sont produites chaque seconde. "