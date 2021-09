Perseverance : l'espoir de minuscules gouttes d'eau dans les premiers échantillons

Sur la planète Mars et dans la zone du cratère de Jezero, le rover Perseverance de la Nasa a réussi à prélever ses premiers échantillons de roche. Le 6 et 8 septembre, deux carottes ont été collectées d'une même roche baptisée Rochette.

Avec des noms de Montdenier et Montagnac, ces échantillons ont été scellés dans des tubes en titane que l'astromobile transporte dans son châssis et où ils seront stockés jusqu'à ce que Perseverance les dépose - avec d'autres - pour une récupération par une future mission de retour sur Terre dans les années 2030.

" Ces échantillons ont une grande valeur pour de futures analyses en laboratoire sur Terre ", déclare Mitch Schulte qui travaille à la Nasa pour le programme scientifique de la mission. " Un jour, nous serons peut-être en mesure de déterminer la séquence et la chronologie des conditions environnementales que les minéraux de cette roche représentent. "

Rochette après forage de Perseverance (crédits : Nasa / JPL - Caltech)

Avec de minuscules bulles d'eau martienne ?

En filigrane, c'est la question de l'histoire et de la stabilité de l'eau liquide sur Mars. Des analyses des roches sur lesquelles les échantillons Montdenier et Montagnac ont été prélevés et lors d'une précédente tentative infructueuse (sur une autre roche friable) " semblent révéler un environnement potentiellement habitable. "

Rochette est sans doute d'origine volcanique et le produit de coulées de lava. L'équipe de Perseverance a repéré des sels probablement formés lors de l'évaporation de l'eau. " Les sels minéraux dans les deux premiers échantillons pourraient avoir piégé de minuscules bulles d'eau martienne ancienne ", écrit la Nasa.

" Si elles sont présentes, elles pourraient servir de capsule temporelles microscopiques, offrant des indices sur l'ancien climat et l'habitabilité de Mars. Les sels minéraux sont également bien connus sur Terre pour leur capacité à préserver des signes de vie ancienne. "

Le prochain objectif de Perseverance est de forer dans des roches encore plus anciennes. Début octobre et pendant plusieurs semaines, toutes les missions martiennes cesseront l'envoi d'instructions depuis la Terre pour commander leurs véhicules spatiaux. Une mesure dite de protection pendant la conjonction solaire entre la Terre et Mars avec des interférences créées par le Soleil qui peuvent altérer les télécommunications.