Perseverance sur Mars : une fausse vidéo cartonne en attendant la vraie (et déjà des clichés en couleur)

Une vidéo virale du paysage martien n'est pas l'œuvre du rover Perseverance. Ce sont des clichés de Curiosity et avec un montage trompeur. De premiers clichés en couleur pris par Perseverance ont été publiés et la Nasa va proposer sous peu une vidéo de l'atterrissage

Le rover Perseverance est arrivé sur Mars le 18 février avec un périlleux atterrissage confirmé à 21h55 (heure de Paris). Un succès à la suite d'un suspens insoutenable, sachant notamment qu'il y avait un délai d'un peu plus de 11 minutes pour la réception par la Nasa des communications en provenance de la planète rouge.

Perseverance s'est posé dans le cratère Jezero en bordure occidentale du bassin Isidis Planitia. Il y a plus de 3,5 milliards d'années, ce cratère d'impact a accueilli un lac d'eau liquide. Avec ses divers instruments, l'astromobile de plus d'une tonne va étudier la surface et l'environnement martien.

Les principaux objectifs scientifiques de la mission sont d'identifier des environnements ayant été capables de supporter la vie microbienne et rechercher des signes d'une éventuelle vie microbienne passée. Perseverance va collecter des échantillons de roche et de régolithe qui seront recueillis par de futures missions pour un retour sur Terre.

En plus d'une expérimentation de production d'oxygène à partir de l'atmosphère de Mars (10 grammes par jour), Perseverance permettra en outre le déploiement d'un hélicoptère Ingenuity. Une démonstration technologique pour le petit engin de 1,8 kg avec un premier vol de 30 secondes à une altitude de 3 mètres.

Une fausse vidéo sur les réseaux sociaux

Sur les réseaux sociaux et notamment Twitter, une vidéo accumule des millions et des millions de vues. Elle montre un panorama de Mars depuis le point de vue d'un rover. Sauf qu'il ne s'agit pas d'images prises par Perseverance mais par le rover Curiosity.

Cette vidéo devenue virale semble avoir été publiée avant même l'arrivée de Perseverance sur Mars. En fin de vidéo, il est possible de distinguer brièvement une inscription Curiosity sur le bras du rover. Qui plus est, il y a des traces de déplacement laissés par le rover. Or, Perseverance ne s'est pas encore déplacé.

La fausse vidéo est accompagnée d'un son martien qui ne peut pas avoir été capté par Curiosity. Ce rover ne dispose pas de micro (contrairement à Perseverance). Par contre, la sonde InSight sur Mars a bel et bien enregistré le bruit du vent martien avec les vibrations sur ses panneaux solaires et un tremblement martien grâce à son sismomètre SEIS (Seismic Experiment for Interior Structure).

Des premières images en couleur et bientôt une vidéo

Reste que des clichés haute résolution et en couleur pris par Perseverance ont déjà été mis en ligne par le Jet Propulsion Laboratory de la Nasa. Après l'atterrissage, deux des Hazcams (Hazard Cameras) du rover ont capturé des vues de l'avant et de l'arrière.

Les clichés montrent le paysage martien et une des six roues de l'astromobile dans la poussière de la planète rouge.

Un autre cliché spectaculaire haute résolution montre la phase d'atterrissage sur Mars de Perseverance. Il a été pris depuis l'étage de descente, alors que le rover était encore attaché au système skycrane de grue volante.

L'image fait partie d'une vidéo avec des captures par plusieurs caméras lors de l'atterrissage de Perseverance et que la Nasa va publier sous peu en ce début de semaine.

N.B. : Cédits images : Nasa / JPL - Caltech.