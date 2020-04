Pete Lau : les OnePlus 8 et Oneplus 8 Pro coûteront moins de 1000 dollars

On l'a vu avec Xiaomi, les constructeurs autrefois reconnus pour leurs smartphones à prix agressifs n'hésitent plus à proposer des terminaux de plus en plus chers. Le Mi 10 Pro est ainsi facturé 999 euros et beaucoup s'inquiètent ainsi de voir OnePlus aller encore plus loin avec son prochain terminal.

Les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro seront dévoilés officiellement le 14 avril prochain et l'on sait déjà qu'ils profiteront d'une bascule complète dans la 5G avec l'adoption du Snapdragon 865 de Qualcomm. Une bascule qui entraine une hausse de prix qui inquiète de plus en plus les consommateurs.

Pour rassurer, Pete Lau a récemment pris la parole et indiqué que les deux terminaux ne couteront pas plus de 1000 dollars aux USA. Selon Business Insider, le plus cher des OnePlus 8 sera plus abordable que le plus cher des Galaxy S20 5G dont le prix s'affiche à partir de 999 dollars.

Il faut toutefois rappeler que le OnePlus 7T Pro 5G McLaren est facturé 899 dollars. Le cap des 1000 dollars ne sera donc sans doute pas franchi, mais les prix devraient rester très proches.

Pete Lau explique que la 5G pose divers problèmes techniques, bien plus que la 4G. Il est question de changer une grande partie du design interne pour la gestion des antennes et de miniaturiser davantage certains composants tout en faisant des efforts sur la batterie et la consommation. Par ailleurs, les composants et matières premières sont en hausse... En clair, il ne faudra pas s'attendre à un OnePlus 8 véritablement abordable.