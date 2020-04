Phantasy Star Online 2 s'offre enfin une date de sortie sur PC

On ne l'attendait plus vraiment et pourtant Phantasy Star Online 2 trouve enfin une date de sortie sur PC.

Cela fait déjà 7 ans que Phantasy Star Online 2 est disponible au Japon et pourtant le titre était toujours attendu ailleurs sur Xbox One et PC.

Bonne nouvelle : le titre est enfin sorti sur Xbox One en Amérique du Nord et la sortie s'accompagne d'une info intéressante : le titre sera enfin disponible en free-to-play sur PC via le Microsoft Store à la fin du mois de mai prochain.

L'attente n'aura toutefois pas été vaine puisque cette sortie s'accompagnera de l'intégration des trois premières années de contenu de la version japonaise du jeu ainsi que de toutes les dernières mises à jour. Le titre sera également cross play entre Xbox One et PC.

Le lancement sur Xbox One en Amérique du Nord s'accompagne d'un événement spécial qui permettra de récupérer des objets en jeu pour accélérer leur progression. Un événement similaire devrait également proposé lors de la sortie du jeu sur PC.

Si la majorité des joueurs devraient embrasser la version Free-to-play du titre, il sera également proposé avec deux packs payants intégrant différents éléments cosmétiques, objets, tickets de loterie et abonnement premium.