Phil Spencer souhaite voir plus de jeux solo dans le Xbox Game Pass

Phil Spencer, directeur de la division Xbox a récemment accordé une interview à Gamereactor largement orientée vers les jeux first party de la Xbox Series X et S .

Il a rappelé à quel point le Xbox Game Pass était la pierre angulaire de la stratégie de Microsoft pour les années à venir, et évoqué le souhait d'y voir davantage de jeux solo.

Le Xbox Game Pass devrait permettre aux joueurs de découvrir des titres et de profiter d'un accès à des centaines de jeux à moindres frais. Microsoft en fait un argument de vente pour tout son écosystème, mais il faudra veiller à respecter un certain équilibre.

Le patron de la division Xbox indique ainsi que contrairement à certaines voix qui se sont élevées pour mettre en avant une majorité de jeux services dans l'abonnement Xbox Game Pass, son avis est tout opposé : "La dernière chose que je veux pour le Game Pass, c'est qu'il y ait un seul jeu auquel tout le monde joue pour l'éternité".

Il enchaine "Pour nous, les jeux qui ont un début, un milieu et une fin sont véritablement plus importants . Ils sont souvent en réalité bien meilleurs que les gros jeux qui canaliseraient le gros des abonnements". En clair, Phil Spencer souhaite plus de diversité au sein de l'offre Game Pass qui doit rester l'occasion de découvrir certains jeux et styles différents.

Il souligne par ailleurs le manque de jeux solos : si les éditeurs et studios sont libres de proposer le type de jeux qu'ils souhaitent, Microsoft devrait malgré tout mettre en avant les jeux en solo.