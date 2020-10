PS5 et Xbox Series X : déjà un bug avec le HDMI

Les PS5 et Xbox Series X souffrent d'un bug qui entraine l'apparition d'un écran noir. En cause, un composant HDMI 2.1 fabriqué par Panasonic.

Le magazine C'T pointe du doigt l'apparition d'un bug auprès de certains appareils vidéo, notamment les PlayStation 5 et Xbox Series X mais plus généralement ceux dotés d'une puce HDMI 2.1 : en fonction du mode d'affichage sélectionné, l'écran ne répond pas et affiche un fond noir.

Le problème intervient en 4K à 120 FPS, en 8K à 60 FPS et en HDR avec tous les appareils Denon, Marantz ou Yamaha dotés d'un port HDMI 2.0 piloté par un chipset fabriqué par Panasonic. Dans cette configuration, le chipset bloque tout simplement le transfert du signal vidéo et le bug concernerait non seulement les produits déjà sortis sur le marché que ceux à venir.

Certains utilisateurs ont rapporté avoir rencontré le bug avec une carte graphique Nvidia RTX 3080, sur Xbox Series X et nombre d'autres appareils... Le bug trouve son origine dans la mise en oeuvre du protocole Fixed Rate Link (FRL) et il peut être corrigé par voie logicielle. Néanmoins, chaque constructeur devra développer sa propre solution et diffuser une mise à jour vers les utilisateurs.