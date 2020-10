Phil Spencer : le Ray Tracing peine à démontrer son intérêt, tout comme la 8K

Microsoft a vu grand avec sa Xbox Series X qui s'annonce tout simplement comme la console de jeux vidéo la plus puissante jamais sortie sur le marché. La marque en joue énormément dans sa communication et met en avant la gestion native de certaines technologies notamment le Ray Tracing.

Pour simplifier, cette technologie permet de gérer avec un réalisme très poussé les lumières et reflets. Chaque surface dispose de sa propre façon de réfléchir la lumière et les couleurs, et le Ray Tracing permet ainsi de rendre les scènes bien plus réalistes au joueur...

Microsoft a fait la démonstration de la technologie sur Minecraft, car même si d'autres titres ont beaucoup communiqué sur le sujet, une fois en jeu l'exploitation du Ray Tracing n'est ni flagrante ni aisée : il faut beaucoup de puissance de calcul pour un intérêt limité...

C'est le constat fait par Phil Spencer qui admet que "quand je pense aux jeux où le Ray Tracing a eu un véritable impact sur mon expérience de jeu, c'est assez incomplet". Le Ray Tracing n'est pas encore suffisamment bien exploité par les développeurs pour en tirer pleinement avantage.

Autre sujet abordé par Phil Spencer : la 8K qui restera marginale selon lui. Il évoque ainsi la capacité d'affichage des appareils qui n'est pas encore vraiment disponible, précisant qu'il faudra certainement des années avant que la 8K s'impose comme une norme dans les jeux vidéo. Il faut dire que le jeu en 4K ne s'est pas encore imposé.