Philips : de l'OLED ultra grand format et du Mini-Led au catalogue 2021

Quelques semaines après la fin du CES, Philips annonce le lancement d'une nouvelle gamme de téléviseurs dont certains modèles affichent des technologies OLED grand format, ou Mini-LED.

Philips annonce ainsi le renouvellement de sa gamme OLED avec les références 806 et 856 dotés d'un nouveau processeur P5 AI.

La première gamme Philips 806 se décline ainsi en 48, 55, 65 et désormais 77 pouces, contre 55 et 65 pouces pour le Philips 856.

Tous les écrans sont compatibles HLG, HDR10, HDR10+ et HDR10+ Adaptive qui tient compte du niveau de lumière ambiante pour adapter la luminosité de l'image. Toutes les gammes évoquées embarquent également une technologie anti-marquage pour éviter le phénomène de burn-in.

L'ambilight est également de la partie et les écrans sont équipés de prises HDMI 2.1 compatibles VRR 4K de 40 à 120 Hz pour une bande passante de 48 Gbps, ils embarquent également les technologies FreeSync Premium Pro, ALLM (Auto Low Latency Mode) et un système son 2.1 de 50 W.

Philips annonce également une première à son catalogue avec le Philips 9636 Premium, un écran mini-LED décliné en 65 et 75 pouces. Il propose un rétroéclairage local sur 1024 zones distinctes avec micro dimming premium pour une luminosité maxi de 2000 nits.

On y retrouve également le processeur P5 et toutes les nouveautés intégrées aux autres écrans cités plus haut, ainsi qu'un système de son 3.1.2 Bowers & Wilkins et de l'ambilight sur 4 côtés.

Tous les nouveaux écrans de Philips seront disponibles à compter du 2e trimestre pour des prix qui ne sont pas encore communiqués.