Quand la qualité des photos de nos smartphones va prochainement dépasser celle des reflex !

Ces derniers temps, la course au meilleur capteur photo pour mobile bat son plein, laissant l’évolution du design en arrière plan, il faut avouer que toute la face avant étant uniquement occupée par l'écran, cela laisse peu de place au design.

Nos smartphones intègrent des capteurs photographiques de plus en plus performants, avec de véritables zooms optiques et le tout en association avec de grands acteurs de la photographie comme Leica (en partenariat avec Huawei puis maintenant avec Xiaomi), Hasselblad (avec OnePlus) ou encore Zeiss (avec vivo).

Certains constructeurs espèrent bien dépasser la qualité des appareils photo numériques de type reflex. Ainsi, Terushi Shimizu, responsable de la division semiconducteurs de Sony indique "Nous nous attendons à ce que les photos dépassent la qualité d’image des appareils photo reflex dans les prochaines années".

Les smartphones Sony sont réputés pour la qualité de leurs modules photo comme sur la gamme Sony Xperia. Cette montée en qualité vient surtout des ouvertures de plus en plus grandes des objectifs, mais aussi des capteurs plus efficaces dans la gestion des perturbations numériques.

Dans les mois qui viennent, de nouveaux smartphones vont débarquer avec des modules photo encore plus performants comme un possible OnePlus 10 Ultra en partenariat avec Hasselblad ou encore le Xiaomi 12 Ultra en partenariat avec Leica. Samsung aussi est dans la course avec son capteur capable de capturer des clichés de 200 MP.