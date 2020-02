Photos : Google teste un abonnement avec impression automatique de 10 clichés par mois

Google vient de lancer les tests autour d'un nouveau service proposé sur la base d'un abonnement mensuel facturé 8 dollars. L'idée est de proposer d'envoyer à l'utilisateur les tirages de ses 10 meilleurs clichés du mois stockés sur Google Photos.

L'utilisateur peut lui même sélectionner les clichés qu'il souhaite, ou laisser le soin à l'iA de Google de choisir quelles photos méritent d'être imprimées sur papier.

Rien ne se fera au hasard : le client devra régler quelques filtres pour indiquer s'il préfère surtout des photos présentant des visages, une ou plusieurs personnes, des paysages, ou une sélection plus homogène. L'IA se charge alors du reste et peut soumettre la sélection à l'utilisateur avant de les envoyer vers un service de tirage qui éditera les clichés et les envoie alors au client par voie postale.

L'offre est en test uniquement aux USA pour l'instant et certains notent que le prix n'est pas franchement des plus ajustés pour seulement 10 clichés par mois. Reste à savoir dans quelles dimensions sont tirées les photographies.