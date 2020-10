Photoshop 21 vieillit artificiellement et automatiquement les visages

Photoshop 2021 est disponible depuis ce début de semaine et Adobe propose progressivement quelques nouveaux filtres à son logiciel de retouche professionnel.

Et le dernier en date est déjà populaire auprès des utilisateurs de messageries comme Snapchat par exemple puisqu'il s'agit d'un algorithme permettant de vieillir automatiquement et artificiellement le visage d'une personne.

Adobe met ainsi en avant Neural Filters, une IA qui permet de retoucher le visage d'une personne en lui offrant un joli sourire ou en modifiant son orientation, son regard, en corrigeant sa peau ou même en le faisant vieillir artificiellement, tout ça à l'aide de simples filtres : il suffit de bouger quelques curseurs pour que la magie opère.

Récemment, on avait déjà vu un algorithme permettant de changer le ciel d'une photo en quelques clics avec un arrangement automatique de la teinte de la photo pour un réalisme poussé... Photoshop 21 se rend ainsi de plus en plus ludique et accessible aux particuliers pour séduire une audience de plus en plus large.