Pokemon Go : 5 milliards de dollars de revenus en 5 ans pour le jeu en réalité augmentée

A son lancement, le jeu Pokemon Go a constitué une petite révolution en faisant (re)découvrir au plus grand nombre les possibilités de la réalité augmentée. 5 ans plus tard, le titre a généré 5 milliards de dollars de revenus.

Le titre Pokemon Go, développé par Niantic Labs, a secoué le monde du jeu mobile lors de son lancement en 2016 en introduisant des mécaniques de jeu exploitant la réalité augmentée.

Se promener autour de chez soi pour tomber nez à nez avec de petits êtres virtuels dévoilés par cette fenêtre qu'était devenu le smartphone est devenu une passion pour des millions de joueurs prêts à tenter de collectionner un maximum de créatures, avec parfois quelques abus, et toujours la logique du freemium et des micro-paiements.

Le titre a su maintenir son intérêt au fil des ans grâce à des événements réguliers durant lesquels se sont réunis de nombreux joueurs. Selon le décompte de Sensor Tower, Pokemon Go a désormais franchi la barre des 5 milliards de dollars de revenus après 5 ans d'existence, battant tous les jeux exploitant eux aussi de la réalité augmentée.

Plus fort encore, le titre continue d'accroître ses revenus semestriels avec une progression de 34% sur un an au premier semestre 2021 (et +130% par rapport au premier semestre 2017), soit 641 millions de dollars dépensés dans le jeu.

Les Etats-Unis restent le premier marché en revenus avec 1,9 milliards de dollars dépensés, soit 36% du total, suivis du Japon (32%) et de l'Allemagne (5,4%).

Les revenus générés sont presque à parité entre Android et iOS, le premier ayant généré 2,7 milliards de dollars et le second 2,4 milliards de dollars. On observe une nouvelle fois que les utilisateurs iOS dépensent plus que ceux sur Android, pourtant beaucoup plus nombreux.

Pokemon Go a généré quelque 630 millions de téléchargements depuis ses débuts, avec là encore une domination des Etats-Unis (115 millions de téléchargements), devant le Brésil et l'Inde. Cela représente 487 millions de téléchargements sur Android pour 144,8 millions pour iOS.

Pour un jeu dans lesquels les joueurs doivent en principe déambuler pour découvrir de nouveaux pokemons, on aurait pu penser que la crise sanitaire et les confinements stopperaient la dynamique.

Il n'en est rien, l'éditeur ayant poussé de nouvelles fonctionnalités permettant de profiter aussi du jeu sans bouger de chez soi. La stratégie est payante et 2021 devrait afficher un nouveau record de revenus.