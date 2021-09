PIMAX Artisan : le casque à réalité virtuelle à -51% et notre mega sélection du jour

Aujourd'hui, avec une belle promotion sur le site de Cdiscount, le casque de réalité virtuelle PIMAX Artisan bénéficie de plus de 50 % de réduction.

Il offre une vue a 140° en horizontal et 170° en diagonal permettant une très bonne immersion. Le casque offre une définition de 1700 x 1440 pixels par œil. Grâce à la technologie Nolo Tracking, le casque permet de suivre le mouvement de vos yeux.

Le casque mesure 280 x 108 x 135 mm, on observe une prise jack, un port USB et un microphone intégré. Les écrans offrent un taux de rafraichissement de 120 Hz maximum. On peut donc brancher un casque directement sur le casque pour augmenter le sentiment d'immersion.

Sur Cdiscount, le casque de réalité virtuelle PIMAX Artisan est au prix de 247 € au lieu de 509 € avec la livraison gratuite.



