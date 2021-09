Écouteurs Apple Airpods 2, clavier Logitech G213 et Samsung Galaxy S20 Ultra : TOP promo pour ce trio

Commençons par les écouteurs Apple Airpods 2 qui bénéficient d’une belle promo sur le site Amazon.

Ce sont des écouteurs blancs de type intra-auriculaire, ils sont équipés d’une tige pour un meilleur maintien sur l’oreille. Les Airpods Pro sont vendus avec leur boite de rangement qui permet aussi de les recharger. Ils détectent quand vous les retirez de vos oreilles pour mettre votre musique en pause.

De plus, ils profitent d’une connexion deux fois plus rapide et plus stable grâce à la technologie Bluetooth. Avec leurs batteries et celle du boitier, les écouteurs peuvent être utilisés pendant maximum 24 heures avec une écoute de 5 heures par écouteur.

Les écouteurs Apple Airpods Pro sont au tarif de 115 € au lieu de 179 € avec la livraison gratuite sur le site Cdiscount.



Continuons avec le smartphone Samsung Galaxy S20 Ultra 5G qui propose un écran Super AMOLED de 6,9" pour une définition de 3200 x 1440 pixels et une fréquence d’affichage de 120 Hz. Ce smartphone exploite un processeur Exynos 990 avec 128 Go d’espace de stockage qui peut être extensible via micro-SD.

Au niveau de la photo, à l’arrière, vous trouvez un triple capteur photo avec un module principal de 108 mégapixels et deux autres modules de 48 MP et 12 MP. En façade, le capteur photo est de 40 mégapixels. Il est alimenté par une batterie Li-Po de 5000 mAH ce qui lui donne une très bonne autonomie. Et pour finir, il est possible de le recharger et possède la charge rapide 45 Watts.

Le smartphone Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 128 Go est à 565 € au lieu de 1359 € avec le code RAKUTEN15.





Finissons avec le clavier sans fil Gamer Logitech G213 qui profite de 44 % de réduction sur Amazon.

Il propose cinq zones d’éclairage individuelles avec une palette de 16,8 millions de couleurs. De plus, le clavier est résistant aux éclaboussures. Il est fourni avec un repose-poignet intégré et des pieds réglables.

Le clavier Logitech G213 est personnalisable pour les jeux vidéo grâce au logiciel constructeur et de plus, vous pouvez contrôler le son de votre PC grâce à trois boutons.

Le clavier sans fil Gamer Logitech G213 est au prix de 45 € au lieu de 80 € sur le site d’Amazon avec la livraison gratuite.



