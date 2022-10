Ces sites français sont sur la liste noire de Hollywood et Netflix

Comme chaque automne, c'est la saison du recueil des listes noires américaines en lien avec le piratage de contenus. Des sites et services français sont présents.

La Motion Picture Association (MPA) est une association américaine qui représente les intérêts des cinq principaux studios de cinéma des États-Unis, ainsi que du service de vidéo à la demande par abonnement Netflix. Elle œuvre au nom de Paramount Pictures, Sony Pictures Entertainment, Universal City Studios, Walt Disney Studios Motion Pictures, Warner Bros Entertainment et Netflix Studios.

La MPA vient de soumettre au Bureau du représentant américain au commerce (USTR) sa liste des marchés - et désormais principalement en ligne - considérés comme les plus problématiques au monde en matière de distribution illégale de films et séries TV.

Cette sorte de liste noire est en préparation d'une révision du rapport spécial 301 de l'USTR sur les droits de propriété intellectuelle. Un tel rapport est surtout un moyen de pression diplomatique sur les partenaires commerciaux des États-Unis afin de les inciter à prendre des dispositions contre le piratage et la contrefaçon.

Quatre sites basés en France dans le collimateur de la MPA

Dans sa missive, la MPA identifie plusieurs sites établis en France. Trois sont classés dans une catégorie globale de sites d'hébergement de fichiers (cyberlockers) pour du téléchargement direct et des services d'hébergement de vidéos en streaming. Il s'agit de 1fichier.com, Uptobox.com et Streamtape.com.

Pour ces sites et d'autres basés dans divers pays en dehors des États-Unis, la MPA pointe du doigt une mise à disposition de grandes quantités de contenus premium illicites leur permettant d'attirer un trafic considérable. En filigrane, c'est leur modèle économique qui est dénoncé et un manque de diligence quand il s'agit de procéder à des retraits de contenus à la suite de demandes d'ayants droit pour des infractions.

Également pour la France et avec des serveurs en Afrique du Nord, TheKing365tv.site est classé dans une catégorie de services illégaux d'IPTV. D'après la MPA, le service propose plus de 2 200 chaînes internationales et une vaste bibliothèque de vidéos à la demande. " Une fois qu'un utilisateur a acheté un abonnement, il accède au contenu illicite sur des lecteurs multimédias tiers." TheKing365tv.site est présenté comme un site illégal d'IPTV connu de longue date.

Le manque à gagner comme argument choc

Avec la présence de sites français ou pas, ce genre de liste de la MPA (anciennement MPAA) est loin d'être une nouveauté. C'est une sorte de tradition qui perdure depuis de nombreuses années et ce même après l'essor des grandes plateformes de SVOD notamment.

La MPA a compilé quelques études et pioche parmi celles-ci pour appuyer sa réponse auprès de l'USTR. En 2020, le manque à gagner pour l'économie américaine et imputé au piratage de films et séries serait ainsi d'au moins 29,2 milliards de dollars. Même si l'interprétation de cette notion de manque à gagner est à géométrie variable...