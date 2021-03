Pistage de Chrome en mode incognito : Google risque une amende à 5 milliards de dollars

La navigation privée de Chrome n'est finalement pas si privée que ça et le mode incognito n'éviterait pas vraiment le pistage...

Trois utilisateurs du navigateur et du fameux mode incognito de Chrome ont ainsi lancé un recours collectif aux USA en juin dernier à l'encontre de Google en dénonçant la situation. Il est reproché à Google de collecter des données et de pister les utilisateurs y compris lors de la navigation en mode incognito. Un mode qui annonce pourtant à l'utilisateur qu'il permet de surfer en évitant d'être pisté.

Pour ce mensonge délibéré, le groupe de plaignant réclame 5 milliards de dollars d'amende... Et contre toute attente, Google n'a pas réussi à faire rejeter la plainte. Lucy Koh, juge de Californie a ainsi conclu que Google n'a effectivement pas notifié à ses utilisateurs qu'une collecte d'informations était bien à l'oeuvre y compris au sein du mode incognito de Chrome, et qu'en conséquence, la marque a utilisé un discours trompeur et mensonger pour mettre les utilisateurs en confiance.

De son côté, Google se défend en expliquant que la navigation en mode privé ne signifie pas automatiquement que les utilisateurs sont invisibles. Il est d'ailleurs précisé sur la page de lancement du mode que l'utilisateur peut rester visible par les sites Web, les établissements scolaires (superviseurs) et fournisseurs d'accès à Internet, mais ce n'est pas vraiment le coeur du débat puisque la plainte concerne surtout la gestion des cookies et des outils de tracking qui continuent de fonctionner dans un mode pourtant prévu pour les éviter.