Google renonce au pistage individuel avec l'abandon des cookies tiers

Progressivement, Google abandonne à son tour les cookies tiers avec son navigateur Chrome le plus utilisé au monde. Ils permettent aux annonceurs d'opérer un suivi de la navigation entre différents sites web.

De manière explicite désormais, Google assure que cette suppression des cookies tiers ne sera pas suivie de la mise en place d'autres outils pour pister les internautes et qui sont à l'origine d'un déficit de confiance de leur part.

" Une fois les cookies tiers supprimés, nous ne créerons pas d'autres identifiants pour suivre les individus lorsqu'ils naviguent sur le Web, et nous ne les utiliserons pas non plus dans nos produits ", déclare David Temkon, en charge des produits publicitaires et de la confidentialité chez Google.

Google se fait ainsi le porte-étendard d'un Web gratuit et ouvert avec la confidentialité d'abord. Une initiative déjà connue autour de la Privacy Sandbox, avec Google qui ne va pas quitter pour autant le secteur de la publicité ciblée. Si ce n'est qu'il ne s'agira plus d'un pistage individuel.

Avec des ingrédients utilisés par Apple

Afin de remplacer les cookies tiers, Google a déjà mis en avant l'API Federate Learning of Cohorts (FloC). Pour cette technologie d'apprentissage fédéré par cohortes, de grands ensembles de personnes avec des habitudes de navigation similaires font partie de groupes.

Une cohorte est créée avec des algorithmes de machine learning sur l'appareil en analysant l'historique de navigation web qui demeure privé grâce à de l'apprentissage fédéré. L'apprentissage fédéré est notamment exploité par Apple.

" Nos derniers tests de FloC montrent un moyen de retirer efficacement les cookies tiers de l'équation publicitaire et de cacher les individus au sein de foules de personnes ayant des intérêts communs. " La promesse de publicités pertinentes sans connaissance de données à caractère personnel pour les sites et annonceurs.

Des tests avec les annonceurs dans Google Ads vont débuter au cours du deuxième trimestre.