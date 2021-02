Autorisation de pistage : Facebook teste l'explication sur iPhone

Afin qu'ils acceptent le pistage et son corollaire de publicité ciblée, Facebook va se lancer dans l'explication forcée auprès des utilisateurs d'iPhone.

Avec une prochaine mise à jour d'iOS 14 au printemps, l'App Tracking Transparency d'Apple obligera les applications à demander l'autorisation de l'utilisateur avant du traçage de données sur les applications et sites web d'autres entreprises.

Pour cette demande d'autorisation, Apple permet aux développeurs d'applications d'expliquer pourquoi les utilisateurs devraient donner leur approbation à du pistage, en plus de l'ajout d'autres écrans. Une possibilité qui sera exploitée par Facebook.

Vent debout contre l'initiative d'Apple vertement critiquée par Mark Zuckerberg et jusqu'à imaginer une poursuite en justice, Facebook va afficher sa propre notification - en plus de celle d'Apple - qui commence déjà à faire l'objet d'un test auprès de certains utilisateurs. Une capture est proposée ci-dessous (via Bloomberg) :

La défense d'un modèle économique

Selon Facebook, " Apple ne fournit aucun contexte sur les bénéfices des publicités personnalisées ", et suggère qu'il y a " un compromis entre la publicité personnalisée et la vie privée, alors qu'en fait, nous pouvons fournir les deux et nous le faisons. "

Pour sensibiliser les utilisateurs, Facebook va avancer des arguments déjà connus concernant le soutien aux petites entreprises et pour des applications gratuites.

" Si vous refusez (ndlr : le pistage), vous verrez toujours des publicités, mais elles seront moins pertinentes pour vous. En acceptant, Facebook ne collecte pas de nouveaux types de données. Cela signifie simplement que nous pouvons continuer à offrir de meilleures expériences. "

Facebook, qui défend son modèle économique avec la manne publicitaire, aura sans doute bien du mal à convaincre les utilisateurs. La simple notion de pistage ou tracking risque d'avoir un effet repoussoir instinctif.